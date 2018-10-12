Евросоюз доведет долю экологически чистых автомобилей до 35% к 2030 году

Совет ЕС принял решение довести количество автомобилей с электрическим или гибридным двигателем до 35% от всего парка легковых автомобилей стран сообщества к 2030 году. Тем же решением Совет ЕС принял квоты на среднее содержание углекислого газа в выхлопах автомобилей, которые должны быть сокращены на 15% к 2025 году и на 35% к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года.

"Совет ЕС доработал предложение Еврокомиссии по стимулирующему механизму по автомобилям с нулевыми или пониженными выбросами, такими как полностью электрические или гибридные машины. Целевой показатель для легковых автомобилей на 2030 год установлен на уровне 35% (от всего автопарка ЕС)", - говорится в документе. Таким образом, Совет ЕС рассчитывает значительно снизить средний уровень загрязнения воздуха от транспорта, пишет агентство "ТАСС".

"Совет ЕС утвердил новые квоты на среднее содержание углекислого газа (CO2) в выхлопах легковых автомобилей и грузовиков до 2030 года. В 2025 году предельно допустимые величины будут сокращены на 15% для обоих категорий транспорта, в 2030 - на 35% для легковых автомобилей и на 30% для грузовиков по сравнению с показателем 2021 года", - говорится в документе. На 2021 год средняя норма содержания углекислого газа в выхлопах автомобилей должна составить 95 грамм CO2 на километр, что соответствует норме потребления в 4,1 литра бензина на 100 км и 3,6 литров дизеля на 100 км.

Введение новых экологических ограничений на автомобили будет способствовать выполнению Евросоюзом своей доли обязательств в рамках Парижского соглашения по климату и вынуждать автопроизводителей инвестировать в экологически чистые технологии. Оборотной стороной этого решение станет быстрый вывод из эксплуатации на законодательном уровне технически исправных, но устаревших по экологическим характеристикам подержанных машин, которые затем будут в массовом порядке продаваться на рынки соседних государств за пределами ЕС.