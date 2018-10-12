 АВТОСТАТ | Volkswagen готов инвестировать в России еще 500 млн евро

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 26 дней

подробнее

Горячая новость

Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
  • 12.10.18 - 09:56

    Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 12 октября

    Авторынок Болгарии в сентябре 2018 года

    Аналитики считают, что падение рынка в сентябре - это временный эффект от введения WLTP.

Вся аналитика

Инфографика

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
  • 12.10.18

    В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Александр Усольцев (Mastakey)
  • 15.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Александр Усольцев (Mastakey)
Все видео

11.10.18 Прочитали 1693 раз

Volkswagen готов инвестировать в России еще 500 млн евро

Volkswagen Group Rus Engine Plant in Kaluga

Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал газете «Ведомости» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро. По его словам, один из возможных новых проектов – удвоение мощности российского завода двигателей.

Напомним, компания Volkswagen Group Rus запустила производство двигателей на собственном заводе в Калуге в сентябре 2015 года. На предприятии выпускаются бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA 211 мощностью 90 и 110 л.с. В строительство моторного завода, производственная мощность которого составляет 150 тысяч двигателей в год, концерн Volkswagen инвестировал около 250 млн евро. Предприятие площадью 32 тыс. кв. м расположено в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного завода Volkswagen.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство инвестиции volkswagen

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Skoda Kodiaq в сентябре вошел в тройку лидеров столичного рынка SUV

сегодня, 09:56

Все новости

Статьи на тему

ТОП-10 самых ожидаемых в России автомобилей («АВТОСТАТ»)

25 июля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

В какие страны экспортируются автомобили российской сборки?

сегодня, 12:12

Вся инфографика