Volkswagen готов инвестировать в России еще 500 млн евро

Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал газете «Ведомости» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро. По его словам, один из возможных новых проектов – удвоение мощности российского завода двигателей.

Напомним, компания Volkswagen Group Rus запустила производство двигателей на собственном заводе в Калуге в сентябре 2015 года. На предприятии выпускаются бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA 211 мощностью 90 и 110 л.с. В строительство моторного завода, производственная мощность которого составляет 150 тысяч двигателей в год, концерн Volkswagen инвестировал около 250 млн евро. Предприятие площадью 32 тыс. кв. м расположено в Калуге, в непосредственной близости от автомобильного завода Volkswagen.