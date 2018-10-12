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АВТОВАЗ начал производство LADA XRAY Cross

LADA XRAY Cross conveyor

АВТОВАЗ начал в Тольятти серийное производство внедорожной модификации  LADA XRAY Cross, премьера которой состоялась на Московском автосалоне ММАС-2018. О ценах и комплектациях новинки будет сообщено дополнительно.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, автомобиль получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). Специальный джойстик LADA Ride Select на панели приборов позволяет включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем руля (при этом количество оборотов от упора до упора уменьшено с 3,3 до 2,9). Новый автомобиль оснащается двигателем 1.8 л мощностью 122 л.с. и механической коробкой переключения передач.

В салоне применены оранжевые или черные вставки (в зависимости от комплектации)из пластика и экокожи. Оранжевый цвет использован и в оформлении комбинации приборов. Тема контраста цветов и материалов реализована также в обивке сидений. Для удобства водителя и пассажиров была изменена конструкция каркаса спинки передних сидений, получивших в том числе и развитую боковую поддержку. Увеличение длины салона на 25 мм предоставило дополнительное место для ног задних пассажиров. Стоит отметить, что спинка переднего пассажирского сиденья в сложенном состоянии вместе со спинкой заднего дивана образуют ровную площадку. Дополнительные штрихи в оформлении интерьера LADA XRAY Cross – металлические накладки на пороги.

Новые стилевые решения и дополнительные функции заняли свое место на центральной консоли панели приборов, на которую теперь вынесены кнопки включения подогрева сидений. Кроме того, здесь расположен селектор выбора режимов движения LADA Ride Select, позволяющий выбирать настройки режимов движения. Более того, впервые на автомобиле семейства LADA XRAY использована регулировка рулевого колеса по высоте и вылету, отделка из экокожи и подогрев. Также появились не применявшиеся  до этого в линейке модели функции подсветки поворотов в темное время суток, 3-уровневый подогрев передних сидений и раздельный подогрев задних. Между передними сиденьями установлен центральный подлокотник с боксом для хранения, на его задней части находятся USB-разъем для подзарядки гаджетов, кнопки подогрева задних сидений и 12-вольтовая розетка.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи высокого хэтчбека LADA XRAY на российском рынке составили 26292 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство новинки автоваз lada xray lada xray cross

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