 АВТОСТАТ | Hyundai Solaris в сентябре стал лидером рынка Санкт-Петербурга

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Hyundai Solaris в сентябре стал лидером рынка Санкт-Петербурга

Hyundai Solaris

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составил 10,1 тыс. единиц, что на 16% больше, чем годом ранее. Первый месяц осени ознаменовался тем, что на местном рынке сменился лидер.

Самым популярным автомобилем среди жителей Северной столицы на этот раз стал седан Hyundai Solaris, который в сентябре разошелся тиражом в 548 экземпляров (-11%). Таким образом, спустя полгода данная модель вернула себе лидерство на петербургском рынке. На второй строчке расположился KIA Rio с результатом 479 автомобилей (+7%). Далее следует кроссовер Hyundai Creta, обладателями которого в прошлом месяце стали 423 петербуржца (-6%).

Седан Volkswagen Polo, непрерывно лидировавший на рынке Питера с апреля по август, опустился на четвертую позицию рейтинга. В сентябре показатель этой модели составил 408 единиц, сократившись на 3%. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Volkswagen Tiguan (265 шт.; +7%).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам сентября 2018 года попали: Skoda Rapid (252 шт.; -3%), Mitsubishi Outlander (249 шт.; -6%), Skoda Kodiaq (239 шт.; рост в 4,8 раза), LADA Largus (233 шт.; +53%) и Toyota RAV4 (231 шт.; +85%).

, источник: www.autostat.ru

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