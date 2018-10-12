 АВТОСТАТ | MINI One подорожал на 51 – 73 тыс. рублей

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MINI One подорожал на 51 – 73 тыс. рублей

MINI One

На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали удорожание отдельных комплектаций хэтчбека MINI One. Модель прибавила в цене от 51 до 73 тыс. рублей, причем это не коснулось топовой комплектации Jonh Cooper Works.

Начальная комплектация Cooper для автомобиля с двигателем 1,5 л (136 л.с.) и АКП теперь обойдется покупателям в 1 350 тыс. рублей. Версия с более мощным двигателем 2 л (192 л.с.) на «механике» стоит 1 730 тыс. рублей. Максимальная комплектация Jonh Cooper Works осталась без ценовых изменений и по-прежнему предлагается к продаже за 1 950 тыс. рублей.

Отметим, что за январь – сентябрь текущего года российские дилеры MINI реализовали 1 725 автомобиля этой марки, что в полтора раза превосходит результат годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили авторынок россии mini

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