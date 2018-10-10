Доступ к сервису BlaBlaCar становится платным

BlaBlaCar в России с октября 2018 года переходит на новые взаимоотношения с потенциальными пассажирами. Теперь бронирование поездок на автомобилях в рамках этого проекта будет проходить в платном режиме. На своем официальном сайте представители компании выложили разъяснения, как это будет происходить.

Судя по заявленным изменениям, новшество не коснется водителей, которые согласны брать попутчиков, поэтому предложения о поездках по-прежнему будут публиковаться бесплатно. Сервис станет платным только для пассажиров, которые планируют присоединиться к водителю по маршруту.

При этом поездки длинной менее 120 км пока останутся бесплатными для бронирования. Кроме того, компания дарит 3 месяца бесплатного доступа тем, кто до сегодняшнего дня (до 10 октября 2018 года) уже был зарегистрирован в сообществе и активно пользовался сервисом. Активировать этот бесплатный доступ такие пассажиры могут, забронировав очередную поездку до 5 ноября.

Новым же пользователям сервиса (потенциальным пассажирам) предлагается купить доступ к нему. На 1 день (149 рублей) или на 1 месяц (199 рублей) – в зависимости от того, насколько часто вы планируете ездить. Если речь идет о частых поездках – финансово разумнее приобрести доступ на 1 месяц.

Напомним, что французский проект BlaBlaCar на российском рынке появился 4 года назад. Сегодня у него в нашей стране 15 млн пользователей (из них последних 3 млн приросло всего за 7 месяцев).