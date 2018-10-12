Hyundai планирует запустить в России сборку грузовиков HD35City/35

Компания Hyundai Truck and Bus Rus по итогам восьми месяцев 2018 года увеличила продажи коммерческих автомобилей Hyundai полной массой более 3,5 тонн на 30%. Доля коммерческой техники Hyundai на рынке составила 2,2%. Согласно прогнозам российского офиса, по итогам 2018 года она вырастет до 2,7%, сообщает пресс-служба Hyundai Truck and Bus Rus.

В настоящее время Hyundai Truck and Bus Rus является первым и единственным региональным представительством Hyundai Motor Company с функцией импортера. В 31 городе России работают 50 дилерских центров компании, в РФ в наличии находятся 97% запасных частей.

Производственные мощности компании на заводе «Автотор», где выпускаются модели HD35City, HD35, HD65, HD78 и HD120, оснащаемые широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, составляют порядка 10 тысяч автомобилей в год.

«Россия является стратегически важным рынком для Hyundai Motor Company. Во втором полугодии 2018-го компания планирует запустить мелкоузловую сборку грузовиков HD35City/35, а также обновить некоторые модели: предложить рынку модификацию HD78 со средней колесной базой и HD120 Евро-5 с длинной колесной базой, – сообщил генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus Ким Ик Донг. – Кроме того, компания намерена расширить модельный ряд техники Hyundai в России. Так, в сегменте малотоннажных грузовиков появится новая модель – Mighty с двигателем Евро-5».