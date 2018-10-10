Renault объявила цены на внедорожные версии Logan и Sandero

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новую Stepway серию – автомобили Logan Stepway и Sandero Stepway, которые были впервые представлены на Московском автосалоне 2018. Кросс-седан Renault Logan Stepway будет предлагаться по цене от 662 тыс. 990 рублей, а новый Sandero Stepway – от 709 тыс. 990 рублей за версию Life с двигателем 1,6 л (82 л.с.) с механической трансмиссией. Продажи Renault Sandero Stepway стартуют 20 октября, Logan Stepway – в начале ноября, сообщает пресс-служба Renault Россия.

Logan Stepway и Sandero Stepway получили черную фальш-решетку радиатора с хромированными накладками, узнаваемый бампер и накладки на противотуманные фары, а также светодиодные дневные ходовые огни в фирменном стиле Renault c характерной С-образной формой. На все модели Stepway серии устанавливается новое рулевое колесо, выполненное из материалов высокого качества, с улучшенной эргономикой, которая обеспечивает удобный хват для рук.

Logan Stepway и Sandero Stepway отличает внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360 градусов и высокий дорожный просвет до 195 мм. В зависимости от версии, модели Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются системой дистанционного запуска Renault Start, разработанной специально для России. Кроме того, в оснащение моделей входят климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности, подогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал, кондиционер, задние парктроники и др.

Впервые для Stepway серии доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay, что дает клиентам возможность использовать на экране своего автомобиля навигационные карты, музыкальные проигрыватели, осуществлять прием и передачу звонков и т.д.

Sandero Stepway и Logan Stepway оснащаются двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.) в паре с механической и автоматическими коробками передач.

Кроме того, Renault предложит для Logan Stepway и Sandero Stepway новую серию Stepway City c эксклюзивным дизайном, оборудованную современной автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic в сочетании с двигателем 1.6 л (113 л.с.). Цены на серию Stepway City будут анонсированы дополнительно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Renault начали продажи обновленных Renault Logan и Sandero. Автомобили предлагаются с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) по цене от 554 тыс. рублей, также доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. Модели оснащаются 5-ступенчатой механической и автоматической трансмиссиями.

По итогам девяти месяцев 2018 года продажи модели Renault Sandero выросли на 12% до 23681 автомобиля. На седане Renault Logan остановили свой выбор 22168 российских покупателей – на 4% больше чем за аналогичный период прошлого года.