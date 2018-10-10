 АВТОСТАТ | Volkswagen Tiguan стал дороже на 40 тысяч рублей

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Volkswagen Tiguan стал дороже на 40 тысяч рублей

Volkswagen Tiguan

Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в октябре кроссовер Volkswagen Tiguan в большинстве комплектаций подорожал на 40 тыс. рублей. Новая цена за автомобиль в комплектации Comfortline с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.) в паре с АКП и передним приводом составляет 1 789 тыс. руб. Топовая комплектация Sportline для полноприводного кроссовера с двигателем 2 л (220 л.с.) предлагается к продаже за 2 469 тыс. рублей.

Дизельная версия Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline оценивается в 1 989 тыс. рублей, а максимальная Sportline обойдется в 2 299 тыс. рублей. При этом все они оснащаются двигателем объемом 2 л и мощностью 150 л.с. в паре с автоматической трансмиссией и имеют полный привод. Отмечается, что цены на базовые комплектации как для бензинового, так и для дизельного варианта кроссовера остались без изменений и по-прежнему составляют 1 399 и 1 969 тыс. рублей соответственно.

Как уже ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на Volkswagen Tiguan было зафиксировано в августе и составило от 20 до 60 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Всего же по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 23 132 кроссовера Tiguan, превысив показатель прошлого года на 22%.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены легковые автомобили продажи volkswagen volkswagen tiguan

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