 АВТОСТАТ | Обновленный кроссовер Infiniti QX50 в сентябре стал бестселлером марки в России

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Обновленный кроссовер Infiniti QX50 в сентябре стал бестселлером марки в России

INFINITI QX50 2018

Российские дилеры Infiniti в сентябре реализовали 616 автомобилей – на 33% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 3566 машин, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в сентябре стал обновленный кроссовер Infiniti QX50, чьи продажи составили 364 единицы. Второе место занял кроссовер QX60 с показателем 106 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров новый внедорожник QX80, на котором остановили свой выбор 78 покупателей.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q30/QX30 доступны по цене от 1 млн 772 тыс. 600 руб./2 млн 118 тыс. рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 2 млн 095 тыс. рублей; Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 415 тыс. рублей; QX60 доступен по цене от 2 млн 735 тыс. рублей, QX70 – от 3 млн 070 тыс. рублей; новый QX50 и новый QX80 можно приобрести по специальному предложению для лояльных клиентов от 2 млн 549 тыс. руб./4 млн 580 тыс. рублей соответственно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки продажи infiniti infiniti qx50

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