 АВТОСТАТ | На каких автомобилях ездят футболисты Кокорин и Мамаев?

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 27 дней

подробнее

Горячая новость

Volkswagen Polo впервые стал лидером авторынка Москвы
  • 10.10.18 - 10:52

    Volkswagen Polo впервые стал лидером авторынка Москвы
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Больше лидов с дополнительными каналами коммуникаций
Все публикации

Исследования

Ежемесячные обзоры

Все ежемесячные обзоры

Аналитика

  • 10 октября

    Автомобильный рынок Финляндии в сентябре 2018 года

    Nissan Qashqai является лидером авторынка Финляндии.

Вся аналитика

Инфографика

Какие соцсети предпочитают автодилеры в России?
  • 10.10.18

    Какие соцсети предпочитают автодилеры в России?
Все публикации

Видео

«ForAuto-2018»: Игорь Антаров (Moscow Tesla Club) и Сергей Авакян-Ржевский (Bla Bla Car Россия)
  • 28.03.18

    «ForAuto-2018»: Игорь Антаров (Moscow Tesla Club) и Сергей Авакян-Ржевский (Bla Bla Car Россия)
Все видео

10.10.18 Прочитали 2778 раз

На каких автомобилях ездят футболисты Кокорин и Мамаев?

На каких автомобилях ездят футболисты Кокорин и Мамаев?

фото: eg.ru

Российские футболисты зачастую оказываются довольно обеспеченными людьми, которые могут позволить себе покупку дорогих или очень дорогих машин. Вот и попавшие на днях в резонансную историю в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев не являются исключением.

Сразу отметим, что в настоящее время нет точной информации о транспортных средствах, которыми владеют Кокорин и Мамаев. Но, судя по информации, опубликованной ранее в различных СМИ (eg.ru и Автовзгляд), оба футболиста имеют схожие автомобильные предпочтения.

Так, в распоряжении нападающего Александра Кокорина не очень давно было два шикарных автомобиля. Это Lamborghini Aventador LP 720−4 50 Anniversario и Mercedes-Benz G65 AMG («Гелендваген») с дополнительным тюнингом от Mansory. Стоимость этих машин в рублевом эквиваленте составляет не просто «несколько миллионов», а несколько их десятков. Если «Ламборгини», по некоторым данным, оценивается в 18 млн рублей, то «Гелендваген» примерно в 75 млн рублей.

В семье Павла Мамаева тоже присутствовали спорткар Lamborghini Aventador и два автомобиля Mercedes-Benz – S-Klasse и AMG G63 от Brabus. Также сообщалось, что семья полузащитника увлекается восстановленными до первозданного вида советскими машинами.

Как уже ранее сообщали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России было зарегистрировано 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury. Отметим, что среди них есть и 64 экземпляра Lamborghini Aventador – модели, в пользу которой сделали свой выбор оба футболиста.

, источник: www.autostat.ru

Теги: люксовые автомобили премиум-марки легковые автомобили предпочтения автовладельцев предпочтения россия

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Доступ к сервису BlaBlaCar становится платным

вчера, 17:30

Все новости

Статьи на тему

Почему АЕБ улучшила прогноз по российскому авторынку на 2018 год («РБК»)

6 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие соцсети предпочитают автодилеры в России?

вчера, 15:25

Вся инфографика
Загрузка...