На каких автомобилях ездят футболисты Кокорин и Мамаев?

Российские футболисты зачастую оказываются довольно обеспеченными людьми, которые могут позволить себе покупку дорогих или очень дорогих машин. Вот и попавшие на днях в резонансную историю в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев не являются исключением.

Сразу отметим, что в настоящее время нет точной информации о транспортных средствах, которыми владеют Кокорин и Мамаев. Но, судя по информации, опубликованной ранее в различных СМИ (eg.ru и Автовзгляд), оба футболиста имеют схожие автомобильные предпочтения.

Так, в распоряжении нападающего Александра Кокорина не очень давно было два шикарных автомобиля. Это Lamborghini Aventador LP 720−4 50 Anniversario и Mercedes-Benz G65 AMG («Гелендваген») с дополнительным тюнингом от Mansory. Стоимость этих машин в рублевом эквиваленте составляет не просто «несколько миллионов», а несколько их десятков. Если «Ламборгини», по некоторым данным, оценивается в 18 млн рублей, то «Гелендваген» примерно в 75 млн рублей.

В семье Павла Мамаева тоже присутствовали спорткар Lamborghini Aventador и два автомобиля Mercedes-Benz – S-Klasse и AMG G63 от Brabus. Также сообщалось, что семья полузащитника увлекается восстановленными до первозданного вида советскими машинами.

Как уже ранее сообщали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2018 года в России было зарегистрировано 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury. Отметим, что среди них есть и 64 экземпляра Lamborghini Aventador – модели, в пользу которой сделали свой выбор оба футболиста.