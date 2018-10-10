 АВТОСТАТ | Стали известны подробности о преемнике «Буханки»

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Стали известны подробности о преемнике «Буханки»

Стали известны подробности о преемнике «Буханки»

Ульяновский автозавод получил документы на капотные микроавтобусы, которые, по своей сути, являются преемниками "Буханки". Одобрение типа транспортного средства, в котором указаны характеристики новинок, опубликовано на сайте Росстандарта.

Как пишет "Российская газета", в документе идет речь о двух микроавтобусах - УАЗ-128801 (он предназначен для перевозки детей в возрасте от шести до 16 лет) и УАЗ-128811 (для транспортировки пациентов в сопровождении медперсонала и оказания врачебной помощи в соответствии с классом B автомобиля "скорой"). Автомобили имеют длину 6150 мм, ширину 2085 мм и высоту 2500 мм, их колесная база - 3500 мм. Для сравнения, длина "Буханки" - 4440 мм, ширина - 2100 мм, высота - 2101 мм, колесная база - 2300 мм.

Новинки будут оснащаться четырехтактным 150-сильным мотором ZMZ Pro (ЗМЗ-409051), работающим на 95-м бензине. В комплектацию входит ABS, система навигации ГЛОНАСС, устройство вызова экстренных оперативных служб, тахограф, кондиционер и дополнительный отопитель.

Преемников "Буханки" соберут на базе шасси коммерческого грузовика "Профи". Микроавтобусы презентовали в сентябре прошлого года в Ульяновске во время проведения Госсовета. Тогда было заявлено, что УАЗ намерен войти в госпрограмму по замене школьных автобусов и выпустить новую модель уже в 2018 году. Пока о точной дате выхода автомобилей ничего не известно.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство новинки легкие коммерческие автомобили уаз уаз profi

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