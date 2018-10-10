Nissan в сентябре увеличил продажи в России на 18%

Российские дилеры Nissan в сентябре реализовали 7840 автомобилей – на 18% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,0% против 4,5% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 57946 автомобилей Nissan, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером Nissan на российском рынке в сентябре стал внедорожник Nissan X-Trail, чьи продажи увеличились на 45% до 2389 штук. Второе место занял кроссовер Nissan Qashqai с показателем 2369 реализованных машин, что на 53% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2018 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнется серийная сборка обновленных Nissan X-Trail и Qashqai.