 АВТОСТАТ | Volkswagen Polo впервые стал лидером авторынка Москвы

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Volkswagen Polo впервые стал лидером авторынка Москвы

Volkswagen Polo

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 19,1 тыс. единиц, что на 11,5% выше результата годичной давности.

Впервые лидером столичного рынка стал седан Volkswagen Polo, обладателями которого в сентябре нынешнего года стали 787 жителей столицы (+24%). KIA Rio, который довольно длительное время сохранял лидирующую позицию на авторынке Москвы, на этот раз опустился на вторую строчку рейтинга – в прошлом месяце его показатель составил 754 единицы, что на 31,5% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Далее в рейтинге самых популярных автомобилей Москвы следуют сразу две модели Hyundai – кроссовер Creta (692 шт.; +4%) и седан Solaris (640 шт.; -26%). Замыкает пятерку лидеров лифтбек Skoda Rapid (621 шт.; +11%).

Кроме них, в ТОП-10 московского рынка новых легковых автомобилей по итогам сентября 2018 года попали: KIA Optima (539 шт.; +65%), Toyota RAV4 (497 шт.; +68%), Skoda Kodiaq (485 шт.; рост в 6,6 раза), Volkswagen Tiguan (482 шт.; +9%) и Skoda Oktavia (481 шт.; -24%).

, источник: www.autostat.ru

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