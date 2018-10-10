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Рассекречены цены на новый Subaru Forester

Subaru Forester 2018

Российские дилеры Subaru 18 октября начнут продажи кроссовера Forester нового поколения. Между тем уже стали известны предварительные цены на новинку, хотя в самой компании Subaru уточняют, что объявят окончательные цены в день старта продаж. Новый Subaru Forester будет представлен в шести комплектациях – Standard, Comfort, Elegance, Elegance ES, Elegance+ ES и Premium ES, пишет портал «За рулем.РФ».

На российском рынке Subaru Forester пятого поколения доступен с новыми атмосферными бензиновыми двигателями c непосредственным впрыском топлива, объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 185 л.с. соответственно, которые агрегатируются с вариатором Lineartronic нового поколения. Все модификации кроссовера оснащены фирменной системой полного привода Symmetrical AWD.

В базовой комплектации Standard (от 1 млн 939 тыс. руб.) кроссовер оснащается электроприводом сиденья водителя, климат-контролем, обогревом передних сидений, датчиками света и дождя, а также разъемами AUX и USB мультимедийной системы с 6,5-дюймовым дисплеем. В базовое оснащение также входят две фронтальные и две боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности и даже подушка безопасности для коленей водителя, иммобилайзер, ЭРА-ГЛОНАСС и система креплений детских кресел Isofix. Кроме того, кроссовер оснащен светодиодными фарами с омывателями и дневными ходовыми огнями.

Что касается систем безопасности и помощи водителю, в базовую комплектацию входят антиблокировочная система (ABS) с распределением тормозных усилий (EBD) и система динамической стабилизации (VDC), система активного управления вектором тяги (ATV), система помощи при экстренном торможении (BA), система контроля давления в шинах (TPMS) и стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, а также система X-MODE и функция «Старт-Стоп», помогающая экономить топливо в пробках.

В комплектации Comfort  (от 2 млн 069 тыс. 900 руб.) перечисленный список опций пополняется противотуманными фарами, двухзонным климат-контролем, обогревом руля и задних сидений, а также круиз-контролем, задним подлокотником, системой SI-Drive, медиасистемой с шестью динамиками с 8-дюймовым дисплеем, USB-розетками для задних пассажиров, а также многофункциональным цветным дисплеем, куда выводится изображение с камеры заднего вида. Стоит также упомянуть боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания и спойлер на крыше.

При выборе Subaru Forester в комплектации Elegance (от 2 млн 189 тыс. 900 руб.) покупатель получает дополнительно опции, повышающие уровень комфорта. Это кожаный салон и система бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, навигационная система, электропривод двери багажника и тонировка задних стекол.

Расширенная комплектация Elegance ES (от 2 млн 309 тыс. 900 руб.) предлагает светодиодные дневные ходовые огни и система динамического освещения поворотов (SRH), видеокамеру бокового обзора, а также целый пакет систем помощи водителю EyeSight, состоящий из системы автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля, системы помощи удержания в полосе, системы предаварийного управления акселератором, системы предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, а также системы оценки усталости водителя. Помимо этого пакета есть еще один набор, отвечающий за обнаружение объектов позади автомобиля, в который входит система обнаружения объектов в слепых зонах (BSD), система предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом (RCTA), система помощи при смене полосы движения (LCA) и система автоматического торможения при движении задним ходом (RAB).

Комплектация Elegance+ ES (от 2 млн 409 тыс. 900 руб.) дополнена подрулевыми лепестками переключения условных передач вариатора, легкосплавными накладками на педали да регулировкой наклона спинок задних сидений.

Отличить кроссовер в максимальной комплектации Premium ES (от 2 млн 549 тыс. 900 руб.) можно по 18-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна, черным рейлингам на крыше с серебристыми вставками и люку с электроприводом между ними, а также по серебристым накладкам на бамперах и боках автомобиля и по такой же серебристой окантовке противотуманных фар. Кроме того, в топовой комплектации нового Subaru Forester боковое зеркало заднего вида со стороны пассажира может наклоняться вниз при движении задним ходом, показывая бордюры и другие препятствия, и есть система X-MODE с двумя режимами. Кстати, этот передний пассажир, как и водитель, сидит уже в кресле с электрорегулировками, при этом сиденье водителя оснастили функцией памяти. Кроме того, салон оснащается премиальной аудиосистемой Harman Kardon с сабвуфером.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Subaru Forester является самой популярной моделью бренда на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи Subaru Forester в нашей стране выросли на 4% и составили 2718 автмообилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены subaru subaru forester

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