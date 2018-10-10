«Ключавто» открыл дилерский центр Hyundai в Ростове-на-Дону

Автохолдинг «Ключавто» открыл дилерский центр «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону». Для компании «Ключавто» предприятие стало четвертым автоцентром бренда Hyundai, запущенным в 2018 году. Всего сеть корейского бренда в автохолдинге насчитывает семь автоцентров, сообщает пресс-служба «Ключавто».

Предприятие «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону» отвечает современным корпоративным стандартам бренда, шоу-рум выполнен в соответствии с новой концепцией марки. На территории дилерского центра расположились сразу две выставочные зоны – Hyundai и Genesis. Модельный ряд брендов занимает шоу-рум площадью в 650 кв.м, а общая площадь дилерского центра «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону» составила 1916 кв.м (2 этажа). Территория сервисной зоны составила 460 кв.м, количество слесарных постов для ремонтных работ насчитывает 8 единиц.

Официальный дилер «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону» осуществляет продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, страхование и кредитование, сервисное обслуживание, услуги trade-in, продажу запасных частей и аксессуаров.

Как отмечается, центр находится на одной территории с открытыми ранее предприятиями Nissan и Datsun. «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону» стал девятым на территории Ростовской области. Напомним, автохолдинг «Ключавто» заключил первое дилерское соглашение с «Хендэ Мотор СНГ» в 2005 году, запустив первый центр бренда в Краснодаре. Предприятие «Хендэ Ключавто Ростов-на-Дону» призвано укрепить работу с текущими клиентами, увеличить долю корейской марки в регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Hyundai на российском рынке составили 131492 автомобиля, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.