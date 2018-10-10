 АВТОСТАТ | Участникам промсборки будут возмещать 85% пошлин на компоненты

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Участникам промсборки будут возмещать 85% пошлин на компоненты

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В правительстве обсуждается возвращение автоконцернам, локализовавшим производство в России, 85% пошлин на автокомпоненты, повышаемых по требованию ВТО.

Как пишет газета «Коммерсант», решение о росте пошлин в сентябре принял Совет ЕЭК в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО: таможенные льготы иностранным автоконцернам в режиме промсборки отменяются и в среднем пошлины вырастут на 3-10%. Частичная компенсация обусловлена тем, что только 85% пошлин получает бюджет РФ, поясняют источники в правительстве. По данным издания, перед рабочей группой по автопрому с участием компаний и чиновников, созданной по указанию вице-премьера Дмитрия Козака, была поставлена задача не допустить, чтобы рост пошлин привел к недобросовестной конкуренции и уходу компаний, инвестировавших в локализацию в РФ. В «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» оценивали, что после истечения соглашения о промсборке и без СПИК компания из-за пошлин недополучит около 5 млрд рублей в год.

По данным издания, в июле Дмитрий Козак поручал проработать вопрос дифференциации промсубсидий (де-факто компенсация утильсбора российским заводам) и компенсации пошлин в зависимости от глубины локализации. По словам собеседников в ведомствах, сейчас обсуждается сохранение минимальной господдержки для концернов и по окончании режима промсборки (до принятия нового инвестрежима), а впоследствии ее рост при создании в РФ новой добавленной стоимости. Но ряд источников на рынке сомневается, что возврат утильсбора через субсидии будет полным.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» говорит, что гарантия возврата пошлин на переходный период была бы логичной, дифференциация требований постановления №719 в зависимости от сегмента имеет смысл: экономика производства 200 тысяч и 20 тыс. автомобилей в год различна. Представитель Дмитрия Козака Илья Джус сказал, что решения на уровне вице-премьера будут приниматься в конце октября с учетом результатов работы группы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: локализация промсборка поставщики автомобильные компоненты производство российский автопром пошлины господдержка

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