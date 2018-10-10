 АВТОСТАТ | В России подорожали пять моделей Hyundai

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В России подорожали пять моделей Hyundai

Hyundai

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в октябре на 10 – 25 тыс. руб. подорожали сразу несколько моделей Hyundai. Изменения затронули все комплектации седанов Elantra и Solaris, а также кроссоверов Creta и Tucson. У седана Sonata подорожали всех комплектации, кроме базовой.

Наименьшую прибавку в цене – 10 тыс. руб. – получил седан Elantra. Его обновленные ценники теперь составляют от 994 до 1 275 тыс. руб.

Седан Solaris подорожал чуть сильнее – на 15 тыс. руб. Теперь он доступен по цене от 694,9 до 954,9 тыс. руб. Отметим, что подорожание затронуло автомобили 2019 модельного года.

Другой седан – Sonata – также получил дополнительные 15 тыс. руб. ко всем своим комплектациям, кроме начальной. Таким образом, минимальная цена на эту модель осталась на уровне 1 299 тыс. руб., а максимальная составляет 1 740 тыс. руб.

На такую же сумму – 15 тыс. руб. – вырос в цене и обновленный кроссовер Tucson. Его новые цены для версий с бензиновым двигателем находятся в пределах от 1 414 до 2 104 тыс. руб. Дизельные варианты кроссовера доступны от 1 784 до 2 154 тыс. руб.

Наконец, кроссовер Creta 2019 модельного года получил максимальную прибавку в 25 тыс. руб. ко всем своим комплектациям. Его стоимость варьируется от 904,9 до 1 282,9 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев российские дилеры Hyundai реализовали 131 492 автомобиля, что на 18% лучше результата годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: цены продажи легковые автомобили авторынок россии hyundai creta hyundai solaris hyundai sonata hyundai tucson hyundai elantra

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