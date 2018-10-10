Британский авторынок в сентябре упал на 21%

Британский авторынок в сентябре снизился на 20,5% и составил 338834 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), падение спроса во многом обусловлено всплеском продаж в августе, который был вызван грядущими изменениями в законодательстве по сертификации автомобилей, вступившими в силу с 1 сентября 2018 года. По итогам девяти месяцев 2018 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 910 тыс. 820 единиц (-7,5%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в сентябре стал Ford, реализовавший 33326 автомобилей (-16,1%). Второе место занял Mercedes-Benz, продажи которого составили 30161 машину (-4%). Третий результат показал местный Vauxhall – 28847 проданных автомобилей (-7,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (27940 шт., -11,2%) и Toyota (19091 шт., -0,7%).