 АВТОСТАТ | Около половины машин скорой помощи изношены и требуют замены

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Около половины машин скорой помощи изношены и требуют замены

skoraia

В России около половины автопарка скорой помощи нуждается в замене, рассказали «Известиям» в Минздраве. Порядка 45% машин служат уже более пяти лет. В рекомендациях фонда ОМС по эксплуатации автомобилей «скорой» сказано, что существенный износ происходит уже после трех лет работы кареты, а после пяти – машину нужно заменять.

Как пояснили газете «Известия» в пресс-службе Минздрава, самый большой износ – 70% – у автомобилей «скорой» класса А (в них не оказывается медпомощь во время транспортировки). Среди машин класса B (основной тип) изношены 36%, а среди реанимобилей – 44%.

Как сообщал главный внештатный специалист Минздрава по скорой медицинской помощи Сергей Багненко, по итогам 2017 года только треть автопарка скорой эксплуатировалась меньше трех лет – 6,4 тыс. машин. 5,5 тыс. автомобилей работали менее пяти лет, а 8,8 тыс. – более пяти лет.
Изношенность определяется исходя из срока эксплуатации машин. В рекомендациях Фонда обязательного медицинского страхования о скорой помощи в системе ОМС сказано, что не следует использовать авто старше пяти лет. При этом существенный износ происходит уже после трех лет работы.

По данным, представленным на официальном сайте государственных закупок, в среднем одна машина без оборудования стоит от 1,5 млн рублей, с оборудованием – 2-2,5 млн рублей. Получается, государству нужно найти в бюджете около 20 млрд рублей на обновление автопарка «скорой» (8,8 тыс. машин, служащих более пяти лет).

Как рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ), согласно постановлению правительства России, в 2018 году за счет федерального и регионального бюджетов будет закуплено 895 автомобилей скорой медицинской помощи – это лишь 4,3% от автопарка. Однако в год требуется обновлять по 4 тыс. машин, подсчитали в АСИ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: госзакупки легкие коммерческие автомобили парк спецавтомобили спецтехника

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