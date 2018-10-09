Nissan повысил цены у двух моделей

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Nissan, эксперты сайта «Цена Авто» выявили повышение цен* на две модели японского производителя – седан Almera и кроссовер X-Trail. Отмечается, что повышение составило 10 – 50 тыс. руб. и затронуло все комплектации автомобилей указанных марок.

Теперь седан Almera в самой доступной комплектации Welcome оценивается в 677 тыс. руб., а максимально оснащенная версия Tekna обойдется покупателям в 855 тыс. руб. Все комплектации оснащаются двигателем 1,6 л (102 л.с.) и имеют передний привод.

Цена на кроссовер Nissan X-Trail в базовой комплектации ХЕ составляет 1 568 тыс. руб. За эти деньги покупатель получает переднеприводный автомобиль с двигателем 2 л (144 л.с.) и МКП. Топовая комплектация LE Top предлагается к продаже за 2 186 тыс. руб., и в этой версии автомобиль комплектуется двигателем 2,5 л (171 л.с.), «вариатором» и имеет полный привод.

По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на автомобили марки Nissan произошло в июле текущего года и составило 10 – 14 тыс. руб.

Отметим также, что за период с января по сентябрь текущего года российские дилеры Nissan реализовали 57 946 автомобилей, что на 8% выше результата годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.