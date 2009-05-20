«ИжАвто» сократит более половины персонала

Администрация Ижевского автозавода приняла решение о сокращении 56% персонала предприятия.

Как сообщил агентству «Интерфакс» источник на «ИжАвто», во вторник был подписан соответствующий приказ, по которому будут уволены почти 3 тысячи работников. По его словам, все сокращения должны быть произведены к осени.

Напомним, с 29 апреля конвейер «ИжАвто» был остановлен на неопределенный срок в связи с тем, что у предприятия кончились машинокомплекты корейских автомобилей Kia. По данным «АСМ-Холдинга», за I квартал с ижевского конвейера сошел 7691 автомобиль, что на 44,3% ниже показателя за аналогичный период 2008 года. В апреле на «ИжАвто» выпущены порядка 2300 автомобилей Lada 2104 и фургонов ИЖ-27175, а также последние 300 седанов Kia Spectra и 180 внедорожников Sorento из автокомплектов, которые были закуплены еще в октябре прошлого года.