 АВТОСТАТ | Более 20 тысяч автомобилей Mazda 6 попали под отзыв в России

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Более 20 тысяч автомобилей Mazda 6 попали под отзыв в России

Mazda6 Sedan 2012

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 20891 автомобиля Mazda 6, реализованного c июня 2002-го по декабрь 2008 года. Причиной отзыва является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности, растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности, растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в водителя или пассажиров и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Мазда Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mazda 6, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Mazda 6 будет выполнена замена газогенераторов фронтальных подушек безопасности водителя и пассажира модифицированными. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне 2018 года компания «Мазда Мотор Рус» уже отзывала 8090 автомобилей Mazda 6 по той же причине.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», цены на все комплектации седана Mazda6 выросли на 25 – 31,8 тыс. рублей, и эту модель теперь можно пробрести за сумму от 1 млн 377 тысяч до 1 млн 942 тыс. рублей. Между тем, в конце ноября к российским дилерам начнут поступать обновленные седаны Mazda6. Новинка, в частности, получит самый мощный двигатель 2.5 с турбонаддувом, развивающий 231 л.с. и 420 Нм, в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв mazda

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