Российский рынок новых LCV в сентябре вырос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в сентябре 2018 года составил 8,6 тыс. экземпляров, что на 5,3% больше результата годичной давности.

Лидером рынка LCV традиционно является отечественная марка GAZ, на долю которой в прошлом месяце пришлось свыше 40% от общего объема реализации. В количественном выражении это составляет 3,7 тыс. проданных экземпляров, что на 3,2% меньше, чем год назад. На второй строчке располагается отечественный УАЗ, продажи которого упали на 3,5% и составили 1,2 тыс. единиц. На третью позицию в рейтинге поднялся американский Ford с результатом 1 тыс. машин (+47,3%). В свою очередь, российская LADA с показателем 837 автомобилей (+53,3%) опустилась на четвертое место. Замыкает пятерку лидеров рынка немецкий Mercedes-Benz (549 шт.; -7,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года объем рынка новых LCV в нашей стране достиг 79,5 тыс. единиц, показав рост на 5,8%.

Более подробная информация о рынке новых легких коммерческих автомобилей (LCV) содержится в специально подготовленном пресс-релизе.