Продажи Ford Transit за 9 месяцев выросли на 40%

Российские дилеры Ford по итогам девяти месяцев 2018 года увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 40%, реализовав 8366 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов с долей 60% в сегменте транспорта грузоподъемностью до 2 тонн, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Государственным и частным заказчикам предлагается более 55 модификаций фургонов и автобусов. По итогам января-сентября 2018 года доля спецверсий на базе Ford Transit в общем объеме продаж составила 40%.

Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая 4WD. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).