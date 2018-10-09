Рынок новых грузовиков в России в сентябре упал на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам сентября 2018 года составил 6,4 тыс. единиц, что на 11% меньше, чем год назад.

Традиционно лидером рынка грузовиков в нашей стране является отечественная марка KAMAZ, доля которой в прошлом месяце превысила 30% от всего объема. В количественном выражении это соответствует почти 2 тыс. реализованных грузовиков –на 13,4% меньше результата сентября прошлого года. На втором месте, с большим отставанием от лидера, располагается другой отечественный производитель – GAZ, реализация машин которого выросла на 3,3% и составила 594 единицы. На третьей позиции находится шведская Scania с результатом 574 экземпляра (+12,3%). В пятерку лидеров также попали немецкие MAN (532 шт.; - 16,9%) и Mercedes-Benz (444 шт.; -8,1%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года рынок новых грузовиков показывает положительную динамику. Так, его объем за этот период составил 57 тыс. единиц, что на 7,3% больше, чем за январь – сентябрь 2017 года.

Более подробная информация о рынке новых грузовых автомобилей содержится в специально подготовленном пресс-релизе.