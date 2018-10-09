 АВТОСТАТ | Российский рынок автомобилей с пробегом в сентябре стабилизировался

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Российский рынок автомобилей с пробегом в сентябре стабилизировался
  • 9.10.18 - 10:01

    Российский рынок автомобилей с пробегом в сентябре стабилизировался
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09.10.18 Прочитали 782 раз

Российский рынок автомобилей с пробегом в сентябре стабилизировался

Российский рынок автомобилей с пробегом в сентябре стабилизировался

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2018 года составил 469,3 тыс. единиц. Это практически соответствует (+0,2%) уровню годичной давности. Таким образом, в прошлом месяце вторичный рынок достиг стабилизации.

Более 70% российского рынка подержанных легковых машин приходится на 10 марок. Лидирует здесь по-прежнему LADA – в сентябре каждый четвертый перепроданный автомобиль в стране был представлен этим отечественным брендом. В количественном выражении это составляет 118,3 тыс. экземпляров – на 6,2% меньше, чем год назад.

При этом в ТОП-10 только LADA и Toyota (50,9 тыс. шт.; -0,9%) в сентябре демонстрируют падение на вторичном рынке, в то время как остальные марки находятся в «плюсе». Лучше других тут снова преуспели «корейцы», показывающие двузначный рост: KIA (+16,9% до 21,6 тыс. шт.) и Hyundai (+10,8% до 24 тыс. шт.). Несмотря на это, оба бренда находятся за пределами тройки лидеров, занимая четвертое и пятое место соответственно. В ТОП-5, кроме них, попадает и японский Nissan (26,3 тыс. шт.; +4,9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом практически достиг 4 млн экземпляров. Это на 1,9% больше, чем за тот же период 2017 года.

Более подробная информация о региональных рынках легковых автомобилей с пробегом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобили с пробегом легковые автомобили продажи авторынок россии вторичный рынок lada toyota nissan hyundai kia

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