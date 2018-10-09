 АВТОСТАТ | Как продавать IT-продукты в России и за рубежом: практический опыт

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Как продавать IT-продукты в России и за рубежом: практический опыт

Иван Мишанин

Общеизвестно, что кризис в экономике для одних компаний становится точкой невозврата, а для других – трамплином для взятия новых высот. О том, как не просто выжить в кризис, но выйти на новый, международный уровень, готов рассказать сооснователь и генеральный директор компании Bright Box Иван Мишанин.

Bright Box был основан в 2012 году как компания-разработчик connected car решений для автопроизводителей. Ее продукт – Remoto – позволял владельцам управлять автомобилем на расстоянии, а автодилерам – поддерживать связь с клиентами и наращивать продажи. Дела шли в гору, но в 2014 году в России разразился кризис и рынок замер. Потеряв почти все отечественные контракты, в Bright Box не сдались и вышли со своим продуктом на международный рынок.

За неполные три года Bright Box стал частью глобальной страховой группы Zurich. Сегодня их услугами пользуются такие компании, как Honda, Hyundai, Nissan, Infiniti, Toyota, BMW, SAIC, а также более 1500 автодилеров по всему миру.

Как именно удалось привлечь инвестиций на 6 млн долларов? Зачем к любой технологии добавлять рвение и страсть? Обо всем этом в рамках конференции «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе – 2018» расскажет Иван Мишанин, человек, который не только создал Bright Box, но и поднял российский стартап до уровня крупной международной IT-компании.

, источник: www.autostat.ru

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