 АВТОСТАТ | KIA в сентябре увеличила корпоративные продажи на 68%

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09.10.18 Прочитали 333 раз

KIA в сентябре увеличила корпоративные продажи на 68%

KIA dealer

Корпоративные продажи KIA в сентябре выросли на 68% и составили 2630 автомобилей. Доля корпоративных сделок в прошлом месяце возросла до 14% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За девять месяцев 2018 года корпоративным клиентам было реализовано 21452 машины, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 18911 автомобилей (+0,6%). По итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 167490 автомобилей KIA, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,9%, согласно данным АЕБ.

, источник: www.autostat.ru

Теги: корпоративные продажи kia

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