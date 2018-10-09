 АВТОСТАТ | Французский авторынок в сентябре упал на 13%

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Французский авторынок в сентябре упал на 13%

Peugeot 208

Автомобильный рынок Франции в сентябре снизился на 12,8% до 148752 машины. По итогам девяти месяцев 2018 года французский авторынок составил 1 млн 662 тыс. 684 единицы, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в сентябре стал Peugeot, реализовавший 29353 машины (+0,7%). Второе место занимает Renault с показателем 28111 проданных автомобилей (-23,5%). Реализация Citroen увеличилась на 4,7% и составила 15751 машину. Далее идет Dacia, чьи дилеры реализовали 9353 автомобиля (+5,5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, продажи которой составили 7128 машин (+11,7%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы франция автомобильные рынки

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