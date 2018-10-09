 АВТОСТАТ | Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 19%

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Импорт легковых автомобилей за 8 месяцев вырос на 19%

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Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2018 года увеличился на 18,7% до 186,1 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млрд 585,4 млн долларов. При этом в августе было импортировано 23,7 тыс. машин (-1,4% к июлю) на 557,2 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-августе снизился на 7,4% до 15,7 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 309,6 млн долларов. Из них 2,6 тыс. грузовиков (+0,3% к июлю) на 150 млн долларов были поставлены в нашу страну в августе.

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев 2018 года остался на прошлогоднем уровне и составил 57,2 тыс. единиц (+0,2%) на общую сумму 791,8 млн долларов. При этом в августе на внешние рынки было отправлено 6,9 тыс. автомобилей (-2,6% к июлю) на 90,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-августе увеличился на 3,6% и составил 8,4 тыс. машин на 191,4 млн долларов. В августе за рубеж было поставлено 1,3 тыс. грузовиков (+20,7% к июлю) на 34,3 млн долларов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: импорт экспорт грузовые автомобили легковые автомобили

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