Mitsubishi может присоединиться к специнвестконтракту Renault-Nissan c Минпромторгом

Японская компания Mitsubishi Motors может стать участником специального инвестиционного контракта (СПИК) альянса Renault-Nissan и АВТОВАЗа с Минпромторгом России по выпуску автомобилей и автокомпонентов, сообщил агентству RNS старший вице-президент группы Renault Николя Мор.

«Мы планируем заключить СПИК для альянса. У нас сейчас есть предварительные дискуссии. Есть ряд юридических ограничений, вопросов, которые нам нужно адаптировать, чтобы заключить СПИК для нескольких инвесторов. Мы понимаем, что СПИК для нескольких инвесторов будет возможен. Это имеет смысл, когда у нас есть общие платформы, общие двигатели, общие трансмиссии для компаний альянса. И когда у нас есть производство Renault в Москве для Nissan, в Тольятти (на АВТОВАЗе), например, собираются и Nissan и Datsun», – сказал он.

При этом Николя Мор уточнил, что Mitsubishi может войти в состав участников СПИК. «Мы также обсуждаем (СПИК) с Mitsubishi. Пока нет решения, но есть интерес от Mitsubishi. Возможно, что будет ряд дочерних компаний, которые могут присоединиться к этому СПИК. К примеру, «ЛАДА Ижевск» («дочка» АВТОВАЗа)», – сказал топ-менеджер и отметил, что вопрос совместного подписания СПИК с компаниями, которые не входят в альянс, не обсуждается.

Мор напомнил, что в настоящее время альянс работает в России в соответствии с постановлением (правительства России) 166 (о промышленной сборке). «Оно все еще действует для всех компаний альянса (Renault, Nissan и АВТОВАЗ) до середины 2019 года. Затем схема, которая будет в действии, будет комбинация постановления 719, которое описывает условия производства автомобилей в России, и специальные инвестиционные контракты (СПИК)», – сказал он.

Между тем глава Renault-Nissan Карлос Гон в рамках парижского автосалона заявил, что альянс намерен больше инвестировать в российский рынок, в том числе и в бренд Mitsubishi – локализацию автомобилей этой марки будут повышать при помощи Альянса.

«Локализация наших автостроений в России будет расти, это наша задача. В этом вопросе мы сотрудничаем с российским правительством – соответствующие соглашения сейчас в процессе обсуждения, и я могу сказать, что государство активно продвигает идею углубления локализации. Это позволит нам стать более конкурентоспособным. Также мы окажем поддержку бренду Mitsubishi за счет Альянса. Эти автомобили также будут более локализованы», – пояснил Гон, которого цитирует портал AutoNews.ru.

Ранее Николя Мор заявил, что цель Альянса Renault Nissan АВТОВАЗ и Mitsubishi в России – достичь 40-процентной доли рынка. При этом, 20% должна занять LADA, 10% – Renault, 10% – Nissan вместе с Mitsubishi. На сегодняшний день доля Renault, по его словам, составляет 8,5%.