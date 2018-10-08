 АВТОСТАТ | Определены самые распространенные иномарки в федеральных округах России

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Определены самые распространенные иномарки в федеральных округах России
  • 8.10.18 - 17:02

    Определены самые распространенные иномарки в федеральных округах России
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Определены самые распространенные иномарки в федеральных округах России

На восемь округов приходится пять иномарок-лидеров

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране зарегистрировано более 26 млн легковых иномарок (на 1 июля 2018 года). Эксперты определили, какие из них являются самыми распространенными в федеральных округах.

В Сибири и на Дальнем Востоке лидирует Toyota Corolla. Так, наибольшая доля этой модели отмечена в парке иномарок ДФО – 7,5%, что количественно составляет 130,8 тыс. единиц. В СФО парк Toyota Corolla в абсолютном выражении больше (234,1 тыс. шт.), но ее доля тут меньше (6,9%).

Ford Focus стал самой распространенной иномаркой в Центральном (269,7 тыс. шт.) и Северо-Западном (100,6 тыс. шт.) федеральных округах. Интересно, что эта модель в обоих случаях имеет одинаковую долю (3,2%) от парка иномарок. Кроме того, Ford Focus удерживает лидерство и в целом по России.

Еще в двух федеральных округах, а именно в Приволжском (188,2 тыс. шт.) и Уральском (71,6 тыс. шт.), иномаркой-лидером оказывается KIA Rio, с долей 4,4% и 3,1% соответственно.

В парке Южного ФО в этом плане первенствует Hyundai Solaris (85 тыс. шт.) с долей 3,6%, а в Северо-Кавказском ФО – Toyota Camry (36,6 тыс. шт.; 5%).

, источник: www.autostat.ru

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