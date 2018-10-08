Mazda подняла цены на свои автомобили

К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате проводимого мониторинга цен* на новые автомобили в России. Было установлено, что подорожание составило сумму в 12 – 40 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации.

Так, седан и хэтчбек Mazda3 стали дороже на 12 тыс. руб. и доступны по следующим ценам:

Mazda3 седан – от 1 205 до 1 380 тыс. руб.;

Mazda3 хэтчбек – 1 295 тыс. руб.

Цены на все комплектации седана Mazda6 выросли на 25 – 31,8 тыс. руб., и эту модель теперь можно пробрести за сумму от 1 377 до 1 942 тыс. руб.

Кроссовер Mazda CX-5 подорожал сильнее, прибавив от 29 до 40 тыс. руб. во всех комплектациях. Его новый ценовой диапазон составляет от 1 520 до 2 123 тыс. руб.

Наконец, кроссовер Mazda CX-9 также прибавил 40 тыс. руб., однако минимальная цена на эту модель осталась без изменений. Базовая комплектация Active по-прежнему доступна за 2 798 тыс. руб., а максимальная комплектация Exclusive предлагается к продаже за 3 085 тыс. руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», предыдущее повышение цен на все модели Mazda было зафиксировано в августе текущего года и составило тогда 12 – 35 тыс. руб.

Также отметим, что по итогам 9 месяцев 2018 года российские дилеры Mazda реализовали 22 424 автомобиля, что на 25% выше показателя годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.