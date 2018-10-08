 АВТОСТАТ | Suzuki в сентябре увеличила продажи в России на 48%

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Suzuki в сентябре увеличила продажи в России на 48%

Suzuki cars 3

Российские дилеры Suzuki в сентябре реализовали 621 автомобиль – на 48% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 4051 машину, что на 24% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki остается компактный кроссовер Vitara, который демонстрирует самую высокую тенденцию по продаваемости с начала года. Компактный внедорожник Jimny добился рекордного роста продаж: в сентябре на 169%, за девять месяцев 2018 года – на 132%.

Напомним, в 2018 году Suzuki планирует увеличить продажи автомобилей в России до 6500 машин, усилить имидж компании как SUV-бренда и укрепить лояльность покупателей. Компания будет расширять такие программы продаж, как Suzuki Finance и Suzuki Trade-in, и выпускать специальные версии ранее представленных моделей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suzuki

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