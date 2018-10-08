Hyundai привезет в Россию заряженный i30 N Fastback

Компания Hyundai планирует привезти в Россию нишевую спортивную модель Hyundai i30 N Fastback. Об этом «За рулем.РФ» сообщили представители компании, однако цены и конкретные даты появления машины на российском рынке не назвали.

Стоит отметить, что ни хот-хэтча i30 N, ни его «гражданской» версии на российском рынке нет и, скорее всего, не будет, хотя небольшая партия машин и была ранее ввезена к нам. Больших проблем у Hyundai не будет: новую версию можно будет вписать в действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное на обычный i30.

Корейская компания окажется в уникальном положении: после того, как Skoda прекратила продажи Octavia RS, на российском рынке вообще не осталось массовых заряженных автомобилей. Компания Renault сделала ставку на кроссоверы, хотя предыдущее поколение Megane RS неплохо продавалось. Volkswagen Golf в России представлен только в дорогих комплектациях, ни о каких «заряженных» версиях и речи не идет. А благодаря практичному кузову Hyundai i30 N Fastback вполне может занять нишу, которую освобождает Skoda Octavia RS.

Конечно, Hyundai i30 N Fastback получится недешевым, это скорее имиджиевый проект для российского отделения компании: вызвать яркой машиной интерес к другим моделям Hyundai. Hyundai i30 N Fastback получил ту же начинку, что и хот-хэтч. Под капотом у машины 2,0-литровый турбомотор мощностью 250 л.с. (с пакетом Performance Package – 275 л.с.). Пока двигатель агрегатируется только 6-ступенчатой механикой, но о том, что на i30 N должен появиться 7-ступенчатый робот в Hyundai говорят едва ли не момента появления хот-хэтча.