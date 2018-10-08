 АВТОСТАТ | Телематическая система LADA Connect стала доступна на автомобилях LADA

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Телематическая система LADA Connect стала доступна на автомобилях LADA

Телематическая система LADA Connect стала доступна на автомобилях LADA

АВТОВАЗ начал установку на свои автомобили телематической системы LADA Connect с автозапуском, которая также позволяет отслеживать местоположение автомобиля. Как сообщил агентству «ТАСС» представитель АВТОВАЗа, первым автомобилем, который получил систему, стала LADA Vesta. Сейчас система LADA Connect доступна в качестве опции для всех моделей, но в базовые комплектации система не включена.

Система LADA Connect – это телематическая система с автозапуском, которая позволяет автовладельцу в режиме онлайн контролировать и управлять функциями автомобиля с помощью смартфона. В частности, она позволяет в режиме онлайн отслеживать текущее местоположение, историю маршрутов с детализацией, техническое состояние, статистику использования, уровень топлива и заряда АКБ. Также система оценивает поведение водителя на дороге и дает рекомендации как ездить экономичнее и безопаснее. Как отмечается, за счет продвинутой системы сбора и обработки данных об использовании автомобиля она позволяет автовладельцу значительно снизить затраты на содержание автомобиля, включая скидку при оформлении полиса КАСКО.

Рекомендованная цена новинки – 29999 рублей, включая абонентскую плату за три года. Рекомендованная стоимость установки – 6000 рублей, но может варьироваться в зависимости от дилера. Через три года абонентская плата будет составлять 4000 рублей в год, сообщил представитель АВТОВАЗа.

Среди российских производителей схожую систему – GAZ Connect – первой серийно предложила «Группа ГАЗ». Помимо стандартных телематических сервисов она также позволяет использовать веб-ресурс GAZ Fleet, который дает возможность следить за целым автопарком, контролируя задания, их выполнение и т.п.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз новые опции lada vesta

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