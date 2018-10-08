КАМАЗ увеличил продажи самосвальных полуприцепов

По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», за девять месяцев 2018 года продажи самосвальных полуприцепов «НЕФАЗ» увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, хитом продаж по-прежнему остается модернизированный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30, разработанный специально для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колесной формулой 4х2. На долю этой модели приходится 80% продаж самосвальных полуприцепов производства НЕФАЗа.

Модернизированный трехосный самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-9509-16-30 оснащен платформой объемом 30 куб. м. из стали 09Г2С. Он предназначен для перевозки различных сыпучих строительных грузов (щебень, песок, ПГС), за исключением скальных пород и булыжника. Полная масса модели составляет 39 тонн.

Кроме того, популярны модели НЕФАЗ-9509-10-30 и НЕФАЗ-9509-32-30, которые тоже имеют платформу объемом 30 куб. м., но отличаются увеличенной до 43 тонн полной массой.

Также выведена на рынок облегченная версия самосвального полуприцепа НЕФАЗ 9509-0360123-30. В отличие от стандартной модели самосвальная платформа этой версии имеет уменьшенный объем – 23 кубометра. Применение высокопрочной стали марки Hardox, оптимизированной конструкции самосвальной платформы и рамы позволили снизить снаряженную массу полуприцепа – она составляет всего 7 тонн. Модель особенно актуальна с учетом последних мер по ужесточению весового контроля на дорогах и повышению штрафов за перегруз.