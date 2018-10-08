Представлен трехтопливный LADA Largus

Группа компаний «АТС» представила экспериментальный автомобиль – LADA Largus, который использует три вида топлива (бензин, метан и пропан). Бензиновый бак сохранил конструктивное размещение, баллон с пропаном расположен на месте запасного колеса, а баллон с метаном у передней стенки фургона – именно в таком варианте кузова создан трехтопливный LADA Largus. Максимальное расстояние, которое может проходить автомобиль без дозаправки – 1300 км, сообщает пресс-служба ГК «АТС».

Как отмечают в компании, представленные решения используются в рамках поиска оптимального состава комплекта газобаллонного оборудования автомобилей. В данном образце ГБО представлено несколькими ведущими производителями, что обусловлено необходимостью поиска, тестирования и сравнения оборудования различных брендов, для дальнейшей поставки в дилерскую сеть ГК «АТС».

Апробация технических решений проходит в том числе и на раллийном автомобиле LADA 4×4 CNG – метановый внедорожник успешно выступающий в российских ралли-рейдах, принявший в 2018 году участие в ралли «Шёлковый путь». Все технические решения в сфере газомоторного топлива ГК «АТС» разрабатывает и внедряет при участии инженеров и специалистов как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей.

Как сообщалось ранее, в настоящее время компания «АТС» проводит финальные испытания и готовит к процедуре сертификации битопливную версию универсала LADA Largus, которую можно заправлять и метаном, и бензином. По словам генерального директора «АТС Авто» Алексей Сучкова, старт производства автомобиля намечен на начало 2019 года. Производство двутопливного LADA Largus будет налажено на производственных мощностях ГК «АТС», в тольяттинском технопарке «Жигулевская долина», где сейчас выпускается LADA Vesta CNG. Метановый «Ларгус» будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Что касается третьей модели LADA, планируемой для перевода на метан, то ею станет обновленная Granta. Более подробной информации об этом проекте пока нет. Также Алексей Сучков добавил, что работы LADA Vesta CNG в кузове универсал на текущий момент не ведутся.