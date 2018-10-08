ГАЗ представил новую модификацию «ГАЗель Next CNG»

Горьковский автозавод представил новую модификацию легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель Next CNG», оснащенную модернизированным газово-бензиновым двигателем EvoTech 3.0. Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя – EvoTech 2.7) позволило повысить мощность до 120 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе – 109 л.с.), а максимальный крутящий момент – до 252 Нм (225 Нм при движении на сжатом газе), сообщает пресс-служба ГАЗа.

Как отмечается, сжатый газ – самое экономически эффективное из используемых в коммерческом транспорте видов топлива, его применение обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 40-50% (в зависимости от величины пробега и особенностей конкретной модели) по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Важная конструктивная особенность модернизированного двигателя EvoTech 3.0 – применение чугунного блока цилиндров вместо алюминиевого блока, установленного на предыдущих версиях. Это позволило снизить теплонагруженность и повысить стабильность работы силового агрегата при высоких температурах. Изменения коснулись и других узлов, в том числе коленчатого и распределительного валов, головки цилиндров и поршня. Новая конструкция предусматривает возможность установки двухконтурной системы кондиционирования для микроавтобусов и двух компрессоров для фургонов-рефрижераторов.

На автомобиль устанавливаются четыре газовых баллона общим объемом от 33,2 (цельнометаллический фургон) до 41,6 (бортовые модификации) куб. м. Запас хода автомобиля – до 750 км, в том числе 300 км – на газе. Газобаллонное оборудование производства итальянских компаний Emer и OMVL сертифицировано по Правилам ЕЭК ООН № 110. Многоуровневая система безопасности двигателя включает в себя скоростной клапан (ограничивает утечку газа в случае повреждения газовых трубок), «пожарный клапан» (обеспечивает выпуск газа при превышении температуры 100 градусов Цельсия), предохранительный клапан (обеспечивает выпуск газа при превышении давления 300 атм.).