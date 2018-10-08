 АВТОСТАТ | Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 17%

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07.10.18 Прочитали 13868 раз

Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 17%

Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом вырос на 17%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем вторичного рынка автомобилей сегмента Luxury в нашей стране по итогам января – августа 2018 года составил 1,2 тыс. единиц, что на 17% выше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются подержанные люксовые автомобили Bentley (448 шт.), на долю которых приходится более трети от общего объема. На втором месте располагается бренд Mercedes-Maybach, перепродажи автомобилей которого достигли 356 экземпляров. Замыкает тройку лидеров здесь Maserati с результатом 170 машин, за которым располагается Rolls-Royce (127 шт.). Также среди предпочтений жителей РФ на вторичном рынке сегмента Luxury стоит отметить Ferrari (52 шт.), Lamborghini (34 шт.) и Aston Martin (23 шт.).

Свыше половины подержанных люксовых автомобилей было реализовано в Москве и Подмосковье (суммарно 675 шт.). Жители Санкт-Петербурга за 8 месяцев нынешнего года приобрели 111 таких машин, Краснодарского края – 62. Также существенное количество автомобилей с пробегом сегмента Luxury было продано в Ростовской области (24 шт.), Чечне (21 шт.), Ставропольском крае (17 шт.), Свердловской и Воронежской областях (по 16 шт.). В остальных же российских регионах данный показатель составил менее 15 единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок подержанных люксовых автомобилей в нашей стране растет на фоне падения продаж новых таких машин, которое по итогам января – августа 2018 года составило -1,5%.

, источник: www.autostat.ru

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