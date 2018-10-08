АВТОВАЗ изменит текущий модельный ряд к 2021 году

В рамках деловых встреч на 11-й Международной выставке-форуме «Автопром. Автокомпоненты», которая прошла в Тольятти с 3 по 5 октября, особое внимание было уделено новой промышленной платформе, на которую к 2021 году готовится перейти Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит и АВТОВАЗ.

«Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится LADA Vesta, изменится весь современный модельный ряд», - сообщил вице-президент по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатран Мамиллапалле. Он призвал поставщиков повышать стандарты качества и улучшать производство, с тем, чтобы к моменту перехода на новую платформу соответствовать уровню, который потребуют эти новые модели.

«Очень важно помнить о том, что мы зависим от инжениринга, - продолжил г-н Мамиллапалле. - И мы ожидаем, что наши поставщики будут компетентными… Это чрезвычайно важно для всего Альянса. Те автокомпоненты, которые будут производиться здесь, в России, могут быть использованы во всем мире всеми предприятиями Альянса…».

О том, что новая платформа потребует привлечения к производству автокомпонентов для Альянса новых компаний, говорил в своем выступлении и директор по локализации и экспорту автокомпонентов Альянса Денис Чирков. Он напомнил, что в 2017 году восемь моделей пяти брендов Альянса были представлены в ТОП-20 самых продаваемых в России и что год был закончен с 36%-ной долей рынка.

Чтобы обеспечить производство на российских заводах Альянса (общая мощность – 1,2 млн автомобилей в год), сегодня с поставщиками работает крупнейшая закупочная организация в России – АРНЗ. В кризисные годы ей приходилось снижать объемы закупок, и это не могло не вызывать трудности у производителей автокомпонентов. Но в этом году, когда российский авторынок рос, организация столкнулась с противоположной проблемой: не все поставщики готовы при необходимости быстро перестроиться под растущие объемы рынка.

«Думаю, мы все должны, согласно федеральным законам, обеспечить увеличение локализации, - сказал г-н Мамиллапалле. - Но у нас есть еще свой внутренний индикатор – свыше 50% должно идти от локальных российских поставщиков, и в этой части есть еще большие возможности…».

В связи с новыми условиями, продиктованными рынком и требованием ФЗ по развитию локализации, а также с учетом перехода на новые стандарты производства (к 2021 году), Альянс уже начал поиск компаний для дополнительной локализации целого ряда компонентов. В перечне компонентов, нуждающихся в российской локализации – привод колес, распредвал, турбина, шатун, масляный насос, усилитель тормоза, тормозные диски, пружины, генераторы, инжектор, мультимедиа, рейлинги и многое другое. Проблема не в том, что в России в принципе невозможно найти производителей таких компонентов, а в том, чтобы они соответствовали ряду требований Альянса, который кратко можно определить аббревиатурой QCDDM (Quality, Cost, Delivery, Development, Management).

«Не секрет, что АВТОВАЗ готовит переход к новым платформам, поэтому разговор о поставщиках компонентов актуален как никогда», - заявил на форуме министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, пообещав строить работу с поставщиками в заданном направлении и в рамках существующего автомобильного кластера. Взят курс – на помощь в инжиниринге, сокращение издержек, повышение стандартов качества, на помощь производителям в выстраивании цепочек.