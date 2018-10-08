В России вступают в силу новые Правила регистрации автомобилей

Сегодня, 6 октября, в нашей стране вступают в силу новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Приказом N 399 МВД РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения…» отменяются Правила, утвержденные в 2008 году, а также целый ряд изменений к ним, принятых позже.

Ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали об основных изменениях, которые вошли в новый документ. В частности, определен иной, упрощенный порядок действий в случае замены двигателя на автомобиле (если речь идет о замене на двигатель аналогичный по типу и модели).

Помимо этого, после продажи автомобиля государственные знаки, которые прежними нормативными актами автовладельцу разрешалось хранить у себя 180 суток, теперь можно хранить 360 суток. Также в новых Правилах появилось понятие «Электронный паспорт» (ЭПТС) и прописаны все возможные регистрационные действия с ним.