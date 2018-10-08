 АВТОСТАТ | Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Москве

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Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Москве

Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Москве

Компания «Мерседес-Бенц Рус» открыла в Москве новый дилерский центр «АвтоМАШ-МБ» по продаже и обслуживанию легковых автомобилей немецкой премиум-марки. Экспозиционная зона центра рассчитана на 25 автомобилей. Компания «АвтоМАШ-МБ» является партнером «Мерседес-Бенц Рус» с 2011 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как заявил председатель совета директоров «АвтоМАШ-МБ» Виталий Устинов, новый дилерский центр будет достойно представлять бренд «Мерседес-Бенц» в Юго-восточной части Москвы и Московской области.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27990 легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, штутгартская марка остается лидером в премиум-сегменте на российском авторынке.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки дилеры легковые автомобили mercedes-benz

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