 АВТОСТАТ | Skoda в сентябре увеличила продажи в России на 34%

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Skoda в сентябре увеличила продажи в России на 34%

Skoda Kodiaq

Российские дилеры Skoda в сентябре реализовали 7777 автомобилей – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 57473 машины, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в сентябре остается компактный лифтбек Rapid – на нем остановили свой выбор 3207 покупателей (+17%). Второе место сохраняет внедорожник Skoda Kodiaq, чьи продажи выросли в 7,2 раза до 2239 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки Octavia с показателем 2098 проданных автомобиля (+2%). Добавим также, что реализация флагманской модели Skoda Superb увеличилась на 45% до 224 машин.

Как отмечает руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка, компания сохраняет планомерный и стабильный рост объемов реализации. «Все представленные в России модели востребованы у клиентов и демонстрируют рост спроса, что говорит о том, что мы делаем стратегически верные шаги», – заявил он.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили skoda

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