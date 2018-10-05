В России произведен 20-тысячный кроссовер Ford EcoSport

Завод Ford Sollers в Набережных Челнах выпустил 20-тысячный кроссовер Ford EcoSport с момента запуска производства модели в декабре 2014 года. Юбилейным стал автомобиль синего цвета Deep Impact Blue в комплектации Titanium Plus с двигателем объемом 2,0 л, полным приводом и 6-ступенчатой АКП, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

В настоящее время в Набережных Челнах по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов, а также контролем качества по мировым стандартам Ford) производится новый Ford EcoSport, который получил внешность в стиле более крупных кроссоверов и внедорожников Ford, совершенно новый интерьер с переработанной передней панелью и более широкими и комфортными креслами.

Обновленная гамма силовых агрегатов Ford EcoSport включает новый глобальный бензиновый двигатель Dragon объемом 1,5 л (123 л.с., расход в смешанном режиме менее 7 л), модернизированный двигатель Duratec объемом 2 л (148 л.с.), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач традиционной гидромеханической конструкции, доступные в том числе для двигателя меньшего объема. Впервые на российском рынке стала доступна версия с полным приводом и АКП.

Новый Ford EcoSport предложен российскому покупателю в пяти различных комплектациях (Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus). В топовых версиях кроссовер оснащается климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 7 подушками безопасности, камерой заднего вида, круиз-контролем с настраиваемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света. Стоимость переднеприводного кроссовера в начальной комплектации Ford EcoSport Ambiente (двигатель 1,5 л, 5-ступенчатая МКП) составит от 995 тыс. рублей. Цены на полноприводную версию (двигатель 2 л, 6-ступенчатая АКП) начинаются от 1 млн 265 тыс. рублей за кроссовер в комплектации Trend.



Перед запуском российского производства Ford EcoSport прошел комплексную программу адаптации для нашего рынка, разработанную научно-техническим центром Ford Sollers: помимо полного «зимнего пакета» модель получила дополнительный USB-разъем в потолочной консоли и возможность эксплуатации на АИ-92. Для нового Ford EcoSport была дополнительно русифицирована навигационная система, увеличена до 4,5 л емкость бачка омывающей жидкости, на автомобиле появились веерные форсунки стеклоомывателей с подогревом.

Благодаря высокому качеству локально производимых комплектующих для нового EcoSport, отвечающему глобальным стандартам Ford, российские поставщики Ford Sollers осуществляют экспорт компонентов на завод Ford в г. Крайова (Румыния), где производятся кроссоверы для европейского рынка. На румынский завод Ford экспортируется 47 наименований компонентов от российских поставщиков Ford Sollers, включая штампованные детали кузова.