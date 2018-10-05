 АВТОСТАТ | «Ключавто» стала дилером Hyundai в Ставрополе

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 32 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых в Москве кроссоверов и внедорожников с пробегом
  • 5.10.18 - 16:13

    ТОП-10 самых продаваемых в Москве кроссоверов и внедорожников с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Где продать автомобиль с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 октября

    Российский авторынок в сентябре снизил темпы роста

    Продажи автомобилей выросли на 6,2% и составили 157371 единицу.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года
  • 05.10.18

    Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Презентация Алексея Бородавина (Русфинанс Банк)
  • 19.04.17

    Презентация Алексея Бородавина (Русфинанс Банк)
Все видео

05.10.18 Прочитали 2586 раз

«Ключавто» стала дилером Hyundai в Ставрополе

Hyundai

Крупнейший холдинг Юга страны «Ключавто» начинает работу с представительством «Хендэ Мотор СНГ» в рамках подписанного соглашения. Дилерская сеть компании в городе Ставрополь пополнилась седьмым по счету предприятием. Ранее в СКФО был открыт дилерский центр марки Hyundai в Минеральных Водах (2007 год), сообщает пресс-служба «Ключавто».

Официальный  дилер  Хендэ Ключавто Ставрополь осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, оказывает услуги trade-in, ведет работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров.

Площадь предприятия составляет 2160 кв. м, шоу-рум на 730 кв. м, в котором находится актуальный модельный ряд бренда Hyundai. Кроме того, в шоу-руме также оборудована выставочная зона премиального подразделения Genesis. Зона сервисного обслуживания для осуществления ремонтных работ занимает 530 кв. м, а количество сервисных постов составляет 7 единиц.

«В активе компании появился еще один автоцентр корейского бренда – Хендэ Ключавто Ставрополь.  Для холдинга почетно заявить о запуске третьего предприятия бренда вместе с «Хендэ Мотор СНГ» в 2018 году, ранее были открыты два дилерских центра в Москве. Мы уверены, что новый проект поможет развить существующую дилерскую сеть и усилить позиции компании в регионе. Портфель компании «Ключавто» на настоящий момент насчитывает пять автоцентров бренда Hyundai, которые представлены как на Юге, так и в столице. Хендэ Ключавто Ставрополь станет шестым по счету предприятием корейской марки в дилерской сети», – комментируют в «Ключавто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Hyundai на российском рынке составили 131492 автомобиля, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры hyundai

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

В Москве открылся новый дилерский центр Hyundai и Genesis

вчера, 07:59

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года

вчера, 15:35

Вся инфографика