«Ключавто» стала дилером Hyundai в Ставрополе

Крупнейший холдинг Юга страны «Ключавто» начинает работу с представительством «Хендэ Мотор СНГ» в рамках подписанного соглашения. Дилерская сеть компании в городе Ставрополь пополнилась седьмым по счету предприятием. Ранее в СКФО был открыт дилерский центр марки Hyundai в Минеральных Водах (2007 год), сообщает пресс-служба «Ключавто».

Официальный дилер Хендэ Ключавто Ставрополь осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, оказывает услуги trade-in, ведет работу по сервисному обслуживанию, кузовному ремонту, продаже запасных частей и аксессуаров.

Площадь предприятия составляет 2160 кв. м, шоу-рум на 730 кв. м, в котором находится актуальный модельный ряд бренда Hyundai. Кроме того, в шоу-руме также оборудована выставочная зона премиального подразделения Genesis. Зона сервисного обслуживания для осуществления ремонтных работ занимает 530 кв. м, а количество сервисных постов составляет 7 единиц.

«В активе компании появился еще один автоцентр корейского бренда – Хендэ Ключавто Ставрополь. Для холдинга почетно заявить о запуске третьего предприятия бренда вместе с «Хендэ Мотор СНГ» в 2018 году, ранее были открыты два дилерских центра в Москве. Мы уверены, что новый проект поможет развить существующую дилерскую сеть и усилить позиции компании в регионе. Портфель компании «Ключавто» на настоящий момент насчитывает пять автоцентров бренда Hyundai, которые представлены как на Юге, так и в столице. Хендэ Ключавто Ставрополь станет шестым по счету предприятием корейской марки в дилерской сети», – комментируют в «Ключавто».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года продажи Hyundai на российском рынке составили 131492 автомобиля, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.