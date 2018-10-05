 АВТОСТАТ | Volvo в сентябре увеличила продажи в России на 28%

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Volvo в сентябре увеличила продажи в России на 28%

Volvo XC90

Российские дилеры Volvo в сентябре реализовали 904 автомобиля, что на 27,5% выше показателя годичной давности. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Volvo составили 5218 машин – на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке стал полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 309 таких машин (+98%). Второй результат по объему продаж показал среднеразмерный кроссовер ХС60  второго поколения, на котором остановили свой выбор 264 покупателя. Замыкает тройку лидеров Volvo новый компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 149 единиц.

«Всплеск продаж мы связываем прежде всего с выходом на рынок двух долгожданных новинок Volvo – XC60 и ХС40, – комментирует директор по продажам Volvo Car Russia Алексей Тарасов. – Высоким спросом у клиентов пользуется и наш флагманский XC90 – благодаря удачному ценовому позиционированию и богатой базовой комплектации, включающей комплексную систему безопасности City Safety, технологию полуавтономного вождения Pilot Assist и ряд других ассистентов водителя. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы позитивная динамика продаж сохранится, и Volvo продемонстрирует двузначный рост по итогам года».  

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки volvo

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