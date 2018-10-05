Новый Toyota RAV4 появится в России в середине 2019 года

Компания Toyota представила на Парижском автосалоне спецификации кроссовера RAV4 для европейского рынка, актуальные также и для России. В нашей стране кроссовер нового поколения появится в середине 2019 года, пишет "Российская газета".

Принципиальнее всего, что в моторной линейке этой модели больше не будет дизельных установок. В России ожидаются исполнения с начальным 2,0-литровым и старшим 2,5-литровым "атмосферниками", отдача которых пока не уточняется. Зато известны мощностные показатели новой гибридной модификации на основе старшего 2,5-литрового атмосферного мотора и электродвигателя. Совокупно два агрегата выдают 222 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчтая "механика" и бесступенчатый вариатор. Позже станет доступен также и 8-диапазонный "автомат".

Для исполнений с вариатором предусмотрена полноприводная трансмиссия Dynamic Torque Vectoring AWD. Ее суть в том, что за счет использования дополнительных муфт тяга может передаваться выборочно каждому колесу задней оси - таким небюджетным образом реализована функция векторизации крутящего момента. Новая система может перебросить на заднюю ось до 50% крутящего момента. Еще одна важная новация - передовая платформа TNGA-K. Благодаря ей удалось увеличить клиренс на 15 мм и при этом на столько же занизить точку установки сидений. В задней части салона стало заметно просторнее благодаря увеличению внутренней ширины на внушительные 40 мм. Объем багажника увеличился на 79 литров, до 626 литров.

Радикально перекроен также и салон, выполненный в стилистике премиальной линейки Lexus. Главное новшество - дисплей медиасистемы Entune 3.0 с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от оснащения. Система поддерживает Apple CarPlay и AndroidAuto, а в России почти наверняка предложат также исполнение с Yandex-сервисами.

В соответствии со сложившимся трендом экран возвышается над центральной консолью. Эргономика посадки также заметно улучшена, в том числе за счет увеличения диапазона регулировки руля вдвое. Еще одна позиция из списка опций для начальных исполнений модели - салонное зеркало с встроенной камерой заднего вида. Доступен также передовой комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам сентября кроссовер Toyota RAV4 вышел на второе место среди моделей SUV на российском рынке с показателем 3851 проданный автомобиль (+58%). За девять месяцев 2018 года реализация Toyota RAV4 составила 23281 автомобиль (-3%), что обеспечило модели пятое место в рейтинге кроссоверов-бестселлеров.