Автомобили семейств LADA Vesta и Largus подорожали на 10 тысяч рублей

По результатам мониторинга новых прайс-листов отечественного производителя «АВТОВАЗ», эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен* на следующие модели LADA: Largus, Largus Cross, Vesta, Vesta CNG, Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross.

Отмечается, что подорожание затронуло все комплектации автомобилей 2018 производственного года. Новые ценовые диапазоны для этих моделей выглядят следующим образом:

LADA Largus 5 мест – от 564 900 до 686 400 руб.;

LADA Largus 7 мест – от 640 900 до 710 400 руб.;

LADA Largus Cross 5 мест – 714 900 руб.;

LADA Largus Cross 7 мест – 739 900 руб.;

LADA Vesta – от 594 900 до 849 400 руб.;

LADA Vesta CNG – от 789 900 до 908 900 руб.;

LADA Vesta Cross – от 773 900 до 869 900 руб.;

LADA Vesta SW – от 679 900 до 848 900 руб.;

LADA Vesta SW Cross – от 805 900 до 901 900 руб.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», ранее АВТОВАЗ анонсировал повышение цен на модели LADA Vesta и LADA Largus с 1 октября.

Всего же за первые 9 месяцев 2018 года было продано 76 189 автомобилей LADA Vesta, что позволило этой модели стать лидером продаж на рынке России, опередив KIA Rio. А вот LADA Largus за тот же период разошелся тиражом в 32 440 экземпляров.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.